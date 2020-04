Bei einem Wohnhausbrand in Eppelheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist ein 83 Jahre alter Mann getötet worden. Das Feuer war nach Angaben der Polizei am Vormittag im Keller ausgebrochen, teilte die Polizei am Freitag mit. Weitere Einzelheiten etwa zur Ursache des Feuers oder zur Höhe des Schadens lagen zunächst nicht vor.

Mitteilung der Polizei