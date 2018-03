Bei einem Frontalzusammenstoß in Mannheim ist ein Autofahrer schwer verletzt in seinem Fahrzeug eingeklemmt worden. Rettungskräfte befreiten den Mann aus dem stark beschädigten Auto und brachten ihn in eine Klinik. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Nach ersten Ermittlungen hatte der Fahrer am frühen Morgen trotz Überholverbots mit seinem Wagen mehrere Autos überholt und war dann in einer Rechtskurve auf einen entgegenkommenden Lastwagen geprallt.

„Er war nach derzeitigem Stand mit nichtangepasster Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn unterwegs“, sagte ein Sprecher. Zudem sei er vermutlich nicht angeschnallt gewesen. Der 55 Jahre alte Fahrer des Lastwagens wurde demnach nicht verletzt. Die Polizei sperrte die Straße zeitweise voll. Der Schaden beläuft sich Schätzungen zufolge auf 30 000 Euro.

