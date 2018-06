Mann bei Unfall mit Lastwagen lebensgefährlich verletzt

Bei einem Unfall auf der Autobahn 6 bei Dielheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist am Montag ein Lastwagenfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizeiangaben war der Lastwagen aus zunächst ungeklärter Ursache nach rechts in den Grünstreifen gefahren und umgekippt. Der Mann wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Zweite Meldung der Polizei

Erste Meldung der Polizei