Mann bei Sanierungsarbeiten lebensgefährlich verletzt

Bei Sanierungsarbeiten in einem Feuerwehrhaus in Reutlingen ist ein 43-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann sei bei Arbeiten im Inneren des Gebäudes von einem herabstürzenden Betonteil eingeklemmt worden, teilte ein Sprecher der Polizei am Sonntag mit. Nur durch Hilfe mehrerer Menschen und mit technischem Gerät sei es gelungen, den Mann am Samstag zu befreien. Er wurde in eine Klinik gebracht. Auch die Zeugen des Unfalls wurden vom Rettungsdienst betreut. Die Polizei ermittelt nun zur Ursache des Arbeitsunfalls.

Mitteilung der Polizei

