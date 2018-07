Stutensee/Karlsruhe (dpa/lsw) - Beim Brand eines hölzernen Gartenhauses in Stutensee bei Karlsruhe hat ein 51-Jähriger am Dienstagabend schwere Brandverletzungen erlitten. Der Mann befand sich nach Angaben der Polizei in Karlsruhe bei Ausbruch des Feuers in dem Haus und konnte sich schwer verletzt gerade noch ins Freie retten. Er wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Das Gebäude brannte völlig aus, die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 45 000 Euro. Die Ursache des Brandes stand am frühen Mittwochmorgen noch nicht fest.