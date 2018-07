Stutensee (dpa/lsw) - Beim Brand eines größeren Schuppens in Stutensee (Kreis Karlsruhe) hat ein 51-Jähriger schwere Verletzungen erlitten. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar; die Polizei schloss am Mittwoch aber Brandstiftung aus. Der Mann hatte sich bei Ausbruch des Feuers am Dienstagabend in dem Holzhaus aufgehalten. Er konnte sich schwer verletzt gerade noch ins Freie retten und Hilfe holen. Das Gebäude brannte völlig aus, die Polizei schätzt den Schaden auf rund 45 000 Euro. Die Ermittler gehen davon aus, dass das Feuer durch einen technischen Defekt oder fahrlässig entstanden ist. Laut Feuerwehr waren in dem Gebäude unter anderem ein Auto und ein Motorrad abgestellt.