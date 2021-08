Bei einem Brand auf einer Dachterrasse eines Mehrfamilienhauses in Konstanz ist ein 36-jähriger Mann leicht verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr war der Brand am Freitagabend in einem hölzernen Saunagebäude auf der Dachterrasse des Hauses ausgebrochen. Die Rettungskräfte konnten ein Übergreifen des Brandes auf das Wohngebäude verhindern. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

