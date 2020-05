Mann bei Bauarbeiten von Güterzug erfasst und getötet

Bei einem Arbeitsunfall am Bahnhof in Weil am Rhein (Kreis Lörrach) ist ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma getötet worden. Der 46 Jahre alte Mann wurde in der Nacht zum Sonntag von einem Güterzug erfasst, wie die Polizei am Montag mitteilte. Er starb noch an der Unglücksstelle. Der Mann war laut Polizei für das Sichern einer Baustelle auf den Schienen zuständig. Gemeinsam mit Bauarbeitern war er für nächtliche Arbeiten an der Oberleitung auf einem Gleis unterwegs, als sich der Zug näherte. Während sich ein Bauarbeiter durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen konnte, wurde der 46-Jährige von dem Zug erfasst und getötet.

Pressemitteilung