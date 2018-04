Ein 50-jähriger Mann ist in der Nacht zum Dienstag in Stuttgart von einem Zug erfasst und getötet worden. Die Polizei geht eigenen Angaben zufolge von einem Unfall aus. Demnach war der 50-Jährige geschäftlich in Stuttgart und hatte mit Kollegen das Frühlingsfest besucht. Am Montagabend verloren ihn seine Begleiter aus dem Augen, wie es weiter hieß. Am Morgen darauf entdeckte ein Fahrgast die Leiche an den S-Bahn-Gleisen in der Nähe des Bahnhofes Bad Cannstatt. Der Mann hatte tödliche Kopfverletzungen erlitten. Hinweise auf ein Gewaltverbrechen gebe es nicht.

Pressemitteilung Polizei