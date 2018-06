Mann bei Arbeitsunfall schwer verletzt: Arm abgetrennt

Einem 40-Jährigen ist bei einem Arbeitsunfall in Karlsruhe ein Arm abgetrennt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der Mann am Montag mit Reinigungsarbeiten am Förderband einer Wiegemaschine an einer Baustelle beschäftigt gewesen. Er geriet demnach mit dem rechten Arm auf das Förderband, wodurch dieser eingezogen wurde. Der Mann wurde zunächst mit lebensgefährlichen Verletztungen ins Krankenhaus gebracht, sein Zustand ist den Angaben zufolge inzwischen aber stabil. Ob er Arm amputiert werden musste, konnte eine Polizeisprecherin nicht sagen. Nach ersten Ermittlungen ist es möglich, dass der 40-Jährige die Sicherheitsvorschriften nicht einhielt.

Meldung der Polizei