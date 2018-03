Beim Bedienen einer Metall verarbeitenden Maschine in einem Unternehmen im badischen Kehl (Ortenaukreis) ist am Mittwoch ein Arbeiter ums Leben gekommen. Ein Kleidungsstück des Mannes wurde bei den Arbeiten in die Maschine eingezogen, wie die Polizei mitteilte. Der Mann konnte sich nicht mehr befreien und wurde durch die Maschine schwer verletzt. Er starb noch am Unglücksort. Die Polizei prüft nun, ob möglicherweise Sicherheitsvorschriften missachtet wurden. Das Alter des Mannes war den Polizeiangaben zufolge zunächst unklar.

Pressemitteilung