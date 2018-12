Ein Arbeiter ist bei einem Unfall auf einem Weihnachtsmarkt in Hardheim (Neckar-Odenwald-Kreis) verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der 58-Jährige am Sonntagabend von einem Gabelstapler erfasst und leicht am Rücken verletzt worden. Der Mann war demnach dabei, eine Krippe auf einem Anhänger zu sichern, als das nicht gesicherte Fahrzeug eines bislang unbekannten Fahrers nach hinten rollte und den Mann traf. Die Polizei sucht nun nach dem Staplerfahrer.

Polizeimeldung