Mann aus Ostalbkreis stirbt nach Unfall mit SUV in Frankfurt

Von Franz Liesch

An diesem Sonntag sind es 100 Jahre, dass Maria Lerner, geborene Schädler, in Baltringen das Licht der Welt erblickt hat. Wenn sie erzählt von ihrem Leben, wird schnell klar, was ihr Lebenselixier ist: Arbeit, der Glaube, die Gemeinschaft mit der Familie, aber auch mit Dorfbewohnern. Diese Gemeinschaft hat sie hautnah erlebt im Gasthaus „Grüner Baum“ in Baltringen. Sie war die Wirtin, und das mit Begeisterung.

Hochwasser von 1926 noch gut in Erinnerung Wenn man in so hohem Alter zurückblickt, kann man was erzählen.