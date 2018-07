Mann auf Zugdach durch Strom lebensgefährlich verletzt

Ein 22 Jahre alter Mann ist auf einem Bahnhof in Mannheim durch einen Stromschlag lebensgefährlich verletzt worden. Zuvor war er auf dem Dach eines Zuges in die Stadt gefahren, wie die Polizei am Montag mitteilte. Als er den Zug am Bahnhof im Stadtteil Seckenheim verlassen wollte, sei er mit der Oberleitung in Berührung gekommen. Durch den Stromschlag von 15 000 Volt habe er schwerste Verbrennungen erlitten und sei auf den Bahnsteig gestürzt. Nach dem Unglück am frühen Sonntagmorgen wurde er in eine Spezialklinik gebracht.

Ersten Ermittlungen zufolge, war der Mann aus dem Rhein-Neckar-Kreis am Bahnhof Weinheim unbemerkt von einer Brücke auf den Wagen einer dort planmäßig haltenden Regionalbahn gesprungen. Nach dem tragischen Unfall stellten die Ermittler auf dem Dach des Zuges den Rucksack des 22-Jährigen sicher. In der Tasche befanden sich Spraydosen sowie ein schwarzes Notizbuch mit diversen Zeichnungen. Ob der Mann als Graffitisprayer unterwegs war, werde zurzeit untersucht, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei.

