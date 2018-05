Ein Mann ist in Erlenbach (Kreis Heilbronn) auf seiner Terrasse mit einem Luftgewehr beschossen worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte der 46-Jährige am Montag auf seiner Terrasse gesessen, um sich auszuruhen, als er etwas am Hemdkragen spürte. Als der Mann nachsah, fand er ein Projektil eines Luftgewehres auf dem Boden. Woher der Schuss kam und wer ihn abgegeben hat, war zunächst unklar. Der 46-Jährige blieb unverletzt.

Meldung der Polizei