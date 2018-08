Ein 53 Jahre alter Monteur von Stahlträgern ist bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen. Der Mann arbeitete am Montag in etwa zwölf Metern Höhe auf einer Hebebühne in einer Kiesgrube bei Berkheim (Landkreis Biberach), wie die Polizei mitteilte. Er sei zwischen einem Stahlträger und dem Korb der Hebebühne eingeklemmt gewesen. Ein Kollege entdeckte den 53-Jährigen und fuhr die Hebebühne herunter. Ärzte reanimierten den Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus. Dort starb er. Auf dem Gelände werden Stahlträger aufgebaut, die das Gerüst für eine Montagehalle bilden.