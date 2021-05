Mann attackiert Frau und wirft Hund in Fluss

Ein Mann hat in Besigheim eine Frau angegriffen und ihren Hund in einen Fluss geworfen. Der 42 Jahre alte Mann hatte sich mit der Frau am Freitag gestritten, sie bedroht und das Tier in die Enz geworfen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Anschließend schleuderte er der 54-Jährigen eine Bierdose an den Kopf. Sie verlor den Angaben zufolge kurz das Bewusstsein. Passanten kamen der Frau zu Hilfe, die bei dem Angriff leicht verletzt wurde. Ihr Hund überlebte. Die Hintergründe der Tat waren noch unklar.

© dpa-infocom, dpa:210529-99-785294/2

Pressemitteilung