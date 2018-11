Mann arbeitet mit gefälschten Papieren als Psychotherapeut

Ein falscher Therapeut soll in Mannheim eine Praxis für Psychosomatik und Psychotherapie betrieben und sich so mehr als 100 000 Euro erschlichen haben. Daher muss sich der 38 Jahre alte Mann von Donnerstag an vor dem Amtsgericht in Mannheim verantworten. Er war zwischen 2015 und 2016 auf dem Gebiet der Kinder- und Jugendpsychotherapie tätig und gab sich als „Doktor med.“ und „Diplom-Psychologe“ aus, wie das Gericht am Montag mitteilte.

Um die Approbation für einen Sitz in Mannheim zu erhalten, soll der Angeklagte ein Abschlusszeugnis, ein Diplom über die Verleihung des Doktorgrades sowie ein Diplom der Psychologie von einer ungarischen Universität gefälscht haben. Für seine Behandlungen soll er Honorare in Höhe von fast 112 000 Euro von der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg erhalten haben.