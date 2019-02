Bei einer Brunnenbohrung in Hirschberg an der Bergstraße (Rhein-Neckar-Kreis) sind Mitarbeiter auf einen Mammut-Zahn gestoßen. Er wiegt 4,7 Kilogramm, ist 27 Zentimeter lang und soll über 200 000 Jahre als sein. Das teilte das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis am Montag mit und verwies dabei auf eine Untersuchung durch das Naturkundemuseum Karlsruhe. Demnach soll es sich bei dem Fund um den Backenzahn eines Steppenmammuts handeln. Der Zahn wurde am Donnerstag unbeschadet aus neun Metern Tiefe geholt. Was nun mit dem Zahn passiert, war zunächst unklar. Das Landesamt für Denkmalpflege sei eingeschaltet, sagte eine Sprecherin des Landratsamts.