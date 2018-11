Nach dem 3:1-Erfolg gegen den SC Freiburg haben Fußballfans vom FSV Mainz auf ihrer Heimreise in einem Regionalzug randaliert. Auf der Fahrt von Freiburg nach Offenburg rissen sie am Samstagabend Deckenverkleidungen herunter, entfernten Leuchtstoffröhren und hinterließen Farbschmierereien, wie die Bundespolizei am Sonntag mitteilte.

Einen Bahnsteig am Offenburger Bahnhof deckten sie danach mit Papierhandtüchern ein. Zudem bedrohten und beleidigten sie den Angaben zufolge Beamte der Bundespolizei. Die Höhe des Sachschadens konnte zunächst nicht beziffert werden. Die Bundespolizei hat wegen der begangenen Straftaten Ermittlungen aufgenommen.

