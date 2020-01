Mainz verleiht Verteidiger Sverko an SG Sonnenhof Großaspach

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 verleiht den Außenverteidiger Marin Sverko für die Rückrunde an den Drittligisten SG Sonnenhof Großaspach. Dies teilten beide Vereine am Dienstag mit. Der 21 Jahre alte Sverko hat in dieser Saison 15 Partien für die U23 der Rheinhessen in der Regionalliga bestritten und soll nun Spielpraxis auf höherem Niveau sammeln. Bei Großaspach ist der Leihspieler schon am Dienstag (14.00 Uhr) in einem Testspiel gegen den VfR Aalen eingeplant.

