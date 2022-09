Der 1. FSV Mainz 05 hat in der Länderspielpause mit dem Zweitligisten Karlsruher SC ein Testspiel vereinbart. Wie der Fußball-Bundesligist am Montag mitteilte, wird die Partie am 22. September um 14.00 Uhr im Mainzer Bruchwegstadion angepfiffen.

