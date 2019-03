Der 1. FC Magdeburg will wieder weg vom Abstiegsrelegationsplatz der 2. Fußball-Bundesliga. Nach vier Spielen ohne Sieg wartet auf den Tabellen-16. an diesem Freitag (18.30 Uhr) vor heimischer Kulisse allerdings eine schwere Aufgabe. Gegner 1. FC Heidenheim will seinerseits mit einem Sieg den Kontakt zu den Aufstiegsrängen halten. Vor der Länderspielpause hatten die Heidenheimer eine ebenfalls vier Spielen währende Sieglos-Serie mit einem Erfolg gegen den Drittplatzierten 1. FC Union Berlin beendet.

Magdeburgs Trainer Michael Oenning muss kurzfristig eventuell auf Philip Türpitz verzichten. Der 27 Jahre alte offensive Mittelfeldspieler meldete sich einen Tag vor der Partie krank ab. Oenning konnte am Donnerstag noch nicht sagen, ob Türpitz ausfallen wird. „Ansonsten sind alle Spieler fit und wir werden eine schlagfertige Truppe stellen können“, versprach der Coach des 1. FCM.

Über einen Monat ist der letzte Ligasieg des Liganeulings mit dem 3:1 auswärts gegen Arminia Bielefeld am 17. Februar her. Es folgten ein 1:1 gegen den Mitaufsteiger SC Paderborn, die zwei bitteren 0:1-Niederlagen gegen die jeweiligen Tabellenletzten MSV Duisburg und SV Sandhausen sowie zuletzt das 1:1 im Ost-Klassiker bei der SG Dynamo Dresden.

„Wir haben uns nach dem Sandhausen-Spiel zusammengesetzt und überlegt wie wir wieder in die Spur kommen“, berichtete Abwehrspieler Tobias Müller. In Dresden habe die Mannschaft die richtige Reaktion gezeigt, fand Müller.

Geändert hat das an der brenzligen Tabellensituation nichts. Sandhausen liegt punktgleich mittlerweile vor den Magdeburgern auf dem 15. Rang und spielt am Sonntag beim Tabellenletzten 1. FC Ingolstadt. Hinzu kommt, dass der FCM in den restlichen Spielen unter anderem auch noch gegen die aktuellen Top-Drei der Liga antreten muss.

