Magath kritisiert VfB: „Weiterentwicklung nicht zu erkennen“

Stuttgart (dpa) - Trainer Felix Magath hat sich kritisch über seinen früheren Club VfB Stuttgart geäußert. „Eine Weiterentwicklung ist nicht zu erkennen“, sagte Magath den „Stuttgarter Nachrichten“ (Samstag) über die Lage beim Tabellenzehnten der Fußball-Bundesliga. „Alle wirken relativ zufrieden, so nach dem Motto: Es gibt ja noch Schlechtere.“ Es scheine, als habe man sich beim deutschen Meister von 2007 damit arrangiert, dass die Ansprüche nicht mehr so hoch seien. „Das ist schade. Denn die Bedingungen in Stuttgart sind doch sehr gut“, sagte Magath vor dem Rückrundenauftakt des VfB gegen den FSV Mainz 05 am Samstag.

Magath trainierte die Stuttgarter von 2001 bis 2004 und trat mit ihnen auch in der Champions League an. Danach ging er zu Bayern München. Seitdem sich der VfL Wolfsburg im Oktober 2012 von ihm trennte, ist der 60-Jährige ohne Verein. Er wolle auf jeden Fall in den Fußball zurückkehren, sagte er nun. „Auch das Ausland wäre interessant, zum Beispiel Spanien, England oder Italien. Ich könnte mir aber auch eine Aufgabe in den USA vorstellen.“