Magath glaubt an Klassenverbleib: „Bessere Mannschaft“

Felix Magath ist auch nach dem enttäuschenden 2:2 im Relegations-Hinspiel gegen Union Berlin weiter vom Klassenverbleib seines Ex-Clubs VfB Stuttgart überzeugt. „Passiert ist eigentlich noch nichts“, sagte der frühere VfB-Trainer am Freitag in Berlin bei einer Veranstaltung der „Bild“-Zeitung. „Nach wie vor ist der VfB Stuttgart für mich der Favorit. Aus meiner Sicht hat der VfB die besseren Spieler, die bessere Mannschaft.“ Für den Zweitliga-Dritten Union werde es auch im Rückspiel am Montag (20.30 Uhr/Eurosport Player) nicht leicht. Der 65-jährige Magath trainierte den abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten von 2001 bis 2004.

