Maffeo und Özcan verletzen sich bei Niederlage des VfB

Pablo Maffeo und Berkay Özcan werden dem VfB Stuttgart im nächsten Bundesliga-Spiel am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Nürnberg vermutlich fehlen. Beide Spieler verletzten sich beim 0:3 gegen Eintracht Frankfurt am Freitagabend am Sprunggelenk, wie Sportvorstand Michael Reschke im Anschluss an die Partie sagte. Daher werde es für beide bis zum Spiel in Nürnberg wohl nicht reichen, ergänzte der 61-Jährige. Mittelfeldspieler Özcan war nach seiner Einwechslung zur Halbzeit in der 85. Minute wieder ausgewechselt worden. Rechtsverteidiger Maffeo hatte durchspielen müssen.

