Männer stürzen bei Schlägerei in Schaufensterscheibe

Bei einer Schlägerei in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) sind zwei Männer in eine Schaufensterscheibe gestürzt. Ein 45-Jähriger erlitt dabei schwere Verletzungen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Er kam in ein Krankenhaus. Sein 47 Jahre alter Kontrahent wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Die Hintergründe des Streits vom Montagnachmittag waren zunächst unklar. Der Schaden an der Scheibe beträgt laut Polizei mehrere Tausend Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls.

