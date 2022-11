Männer sollen 200 Kg Marihuana gebunkert und verkauft haben

Zwei Männer sollen in Stuttgart innerhalb eines Jahres mehr als 200 Kilogramm Marihuana und rund 10 Kilogramm Kokain gekauft und mit Gewinn weiterverkauft haben. Nach Angaben der Polizei von Montag wurden in Stuttgart, Ostfildern und in Pirmasens sechs mutmaßliche Rauschgiftbunker durchsucht, drei Männer wurden festgenommen und schließlich verhaftet.

Bei der Razzia beschlagnahmten die Ermittler etwa 25 Kilogramm Marihuana, über ein Kilo Kokain, 80 Gramm Haschisch, eine Schreckschusswaffe, Bargeld und zahlreiche Mobiltelefone. Unter Verdacht: zwei 26-Jährige und ein 31 Jahre alter Mann, der für einen der Bunker verantwortlich gewesen sein soll.

