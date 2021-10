Männer legen gefälschte Impfausweise vor

Weil zwei Männer in Mengen (Kreis Sigmaringen) mutmaßlich gefälschte Impfausweise vorlegten, hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Die 29 und 34 Jahre alten Verdächtigen stehen im Verdacht der Urkundenfälschung, hieß es in einer Mitteilung von Dienstag. Den Angaben nach wollten die beiden sich in einer Apotheke ein digitales Covid-Impfzertifikat ausstellen lassen. Der in ihren Impfbüchern eingetragene Impfstoff wurde aber im angegebenen Impfzentrum gar nicht geimpft.

© dpa-infocom, dpa:211019-99-653953/2

Pressemitteilung