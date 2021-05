Männer lebensgefährlich verletzt: Verdächtiger auf Flucht

Ein Mann soll im Kreis Esslingen zwei Menschen lebensgefährlich verletzt haben. Der 31-Jährige ist seit Freitagabend auf der Flucht, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Samstag mitteilten. Der Verdächtige war nach bisherigen Erkenntnissen zuvor in einem Haus in Unterensingen mit dem 73 Jahre alten Vater seiner Freundin in Streit geraten. Dabei soll er ihn lebensgefährlich verletzt haben.

Anschließend flüchtete der 31-Jährige aus dem Haus. Dort traf er auf einem Gehweg nach wenigen Metern auf einen 48 Jahre alten Mann, dem er ebenfalls lebensgefährliche Verletzungen zugefügt haben soll. Bei dem zweiten Opfer handelte es sich nach ersten Erkenntnissen um einen Unbeteiligten.

Der Verdächtige floh nach den Taten zu Fuß. Die Polizei suchte daraufhin am Freitagabend mit einem Großaufgebot nach ihm. Auch ein Hubschrauber und ein Spürhund seien im Einsatz gewesen. Die Fahndung blieb aber zunächst erfolglos. Gegen den Iraner wird wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes ermittelt.

Die Verletzten kamen in Kliniken. Der genaue Hergang war zunächst unklar. Offen blieb auch, wie der Verdächtige die Männer verletzt haben soll. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen.

© dpa-infocom, dpa:210522-99-701234/2

Mitteilung