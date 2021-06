Mängel in Erntehelfer-Unterkunft am Bodensee

Auf einem Obsthof am Bodensee haben Kontrolleure Mängel in einer Unterkunft für Erntehelfer entdeckt. Unter anderem seien die Toiletten teilweise kaputt und nicht nach Geschlechtern getrennt gewesen, sagte ein Sprecher des Landratsamtes in Friedrichshafen am Mittwoch. Einige Möbel in der Küche waren demnach zudem so verschlissen, dass deren Oberflächen nicht mehr hygienisch gereinigt werden konnten. Zunächst hatte der SWR über Mängel in der Unterkunft berichtet.

Nach Angaben des Landratsamtes war es der erste Verstoß dieser Art im Bodenseekreis „in diesem Umfang“. Der Betreiber des Obsthofs habe bei der Kontrolle am 25. Mai Fristen gesetzt bekommen, um die Mängel in seiner Erntehelfer-Unterkunft zu beheben. Der Inhaber sagte auf Nachfrage, die Probleme seien „sofort behoben“ worden: „Wir sind ja daran interessiert, dass die Leute bei uns gut untergebracht sind.“

