Ein Mädchen ist in Mannheim unter eine anfahrende Straßenbahn geraten. Polizeiangaben zufolge wurde die 13-Jährige am Mittwoch aber nur leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Das Mädchen wollte nach ersten Erkenntnissen am Morgen die Gleise überqueren, obwohl die Bahn bereits losgefahren war, und wurde von dieser erfasst.

Pressemitteilung

