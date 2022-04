Hendrik Groth und Ulrich Becker sprechen über die Stichwahl in Frankreich und wie die Parlamentswahlen aussehen können.

In der aktuellen Folge „Die Leitung steht“ sprechen Ulrich Becker von der SWP und Hendrik Groth von der Schwäbischen Zeitung über den Sieg von Macron in Frankreich, über die Lieferungen für den Krieg in der Ukraine und warum die Performance des deutschen Kanzlers besser sein könnte.