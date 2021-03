Machtkampf in der Südwest-CDU: Pippi Langstrumpf und der Hühnerhaufen auf der Titanic

Kann es für die baden-württembergische CDU eigentlich noch schlimmer kommen? Nach dem Wahldesaster will die verbliebene alte Garde in der Regierung mit den Grünen bleiben. Doch in der Partei rumort es.

Thomas Strobl ist unzweifelhaft das Stehaufmännchen der Südwest-CDU. Dreimal hintereinander hat er jetzt schon an vorderster Front Wahlpleiten mitverantwortet, eine schlimmer als die andere. Aber weil er bei keiner der drei Landtagswahlen der Spitzenkandidat war, gelang es dem Heilbronner jedes Mal aufs Neue den Kopf aus der Schlinge zu ziehen.

Buh-Frau Eisenmann

Es war ein Déjà-vu: Als am Wahlabend der Balken der CDU bei nur noch 24,1 Prozent stehen blieb, wurde die Schuld bei der am Ende ungeliebten Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann gesucht. Der 61-jährige CDU-Landeschef zeigte sich ob des fortschreitenden Niedergangs betroffen, machte aber intern seinen Machtanspruch klar.

Ihm spielte dabei ihn die Karten, dass Eisenmann ihm vor eineinhalb Jahren die Spitzenkandidatur weggeschnappt hatte. Zudem wissen alle in der CDU, dass Strobl der Vertrauensmann von Ministerpräsident Winfried Kretschmann in der noch bestehenden grün-schwarzen Regierung ist.

Das heißt: Wenn es jemandem gelingt, die schwächelnde Union noch mal in eine Koalition zu führen, dann ist es Strobl. Und weil Kretschmann eine „stabile und verlässliche Koalition“ bilden will, war bei der Union sozusagen Ruhe erste Bürgerpflicht. Präsidium und Vorstand plädierten einstimmig dafür, dass Strobl die CDU — wenn nur irgendwie möglich — wieder in die Regierung verhandeln soll.

Doch in der noch immer mit weitem Abstand mitgliederstärksten Partei im Südwesten rumort es gewaltig. So wurde die Forderung immer lauter, die Basis stärker einzubeziehen. Prompt setzte die Führung recht kurzfristig am Freitag eine Konferenz mit den Kreisvorsitzenden an - an diesem Montagabend.

Wunsch nach Erneuerung

In der Partei gibt es dem Vernehmen nach vermehrt den Wunsch, mit einer „inhaltlichen und personellen Erneuerung“ dem Abschwung entgegenzuwirken — jedoch erst nach der Sondierung. Allerdings mehren sich die Stimmen, die sagen, dass unabhängig vom Ausgang der Sondierung sowohl der Partei- als auch der Fraktionsvorsitz neu besetzt werden müssten.

Vor allem Fraktionschef Wolfgang Reinhart (64) ist angezählt, nachdem er nicht durchsetzen konnte, für drei Jahre wiedergewählt zu werden. Nun gilt seine Wahl zunächst nur bis zum Ende der Sondierung. Hinter ihm lauert Manuel Hagel (32), bisher noch Generalsekretär. Doch auch an Strobl gibt es Kritik. Die konservative Werte-Union machte den Anfang und forderte Strobl zum Rückzug auf.

Zwar hat die Werte-Union im Südwesten keine Machtbasis, trotzdem sprang ein Verbündeter Strobls dem Landeschef gleich bei. „Thomas Strobl ist der richtige Mann am richtigen Platz“, sagte Agrarminister Peter Hauk dem „Mannheimer Morgen“. Er müsse — egal wie die Sondierung ausgehe - Parteichef bleiben.

Das ist wie bei der Titanic: Wir haben zum dritten Mal die Eisberge geschrammt, aber die Kapelle spielt weiter als sei nichts geschehen, und auf der Brücke trinkt man grünen Tee. CDU-Kreischef Stefan Kaufmann

Dann kam der Stuttgarter CDU-Kreischef Stefan Kaufmann: „Wir brauchen personelle und inhaltliche Konsequenzen“, sagte der Bundestagsabgeordnete der „Südwest Presse“. „Auch der Landesvorsitzende Thomas Strobl muss sich Gedanken über seine Rolle machen.“

Er beschreibt die derzeitige Lage so: „Das ist wie bei der Titanic: Wir haben zum dritten Mal die Eisberge geschrammt, aber die Kapelle spielt weiter als sei nichts geschehen, und auf der Brücke trinkt man grünen Tee.“ Damit steht Kaufmann nicht allein.

Keine Koalition um jeden Preis

Vor allem in der CDU Nord-Württemberg und Südbaden ist die Unruhe groß. Dass Strobl mit „einem hohen Grad an Flexibilität“ in die Sondierung gehen will, lässt manche Ungutes vermuten. Es könne ja nicht sein, dass man sich Kretschmann nur noch „unterwürfig“ nähern könne.

„Eine Koalition ja, aber nicht um jeden Preis“, heißt die Formel der Skeptiker. In der Führung lösen diese Stimmen Alarm aus. Es wird vor einem „Hühnerhaufen“ gewarnt, der die CDU in den Sondierungen nicht gut aussehen lasse. Ein Stratege meint: „Es kann schon sein, dass die CDU nun die Lust am Niedergang packt.“

Orchestriert wird die Diskussion von zwei Altvorderen: Der frühere Ministerpräsident Stefan Mappus, wahrlich kein Freund von Strobl, sagte der „Pforzheimer Zeitung“ (Samstag): „Noch weitere fünf Jahre als Juniorpartner der Grünen, dann kommen wir dahin, wo heute die SPD ist.“

Mappus lästert über Strobl

Über Strobl sagt Mappus, der 2011 nach fast sechs Jahrzehnten CDU-Dominanz die Macht verlor: „Der CDU-Landesvorsitzende und Innenminister schafft es in seiner Heimatstadt noch nicht mal mehr ins Parlament.“ Und wenn die Landes-CDU Gründe für die Pleite bei der Person Kretschmann oder in der Maskenaffäre suche, sei das daneben: „Man kann sich die Welt auch nach Pippi-Langstrumpf-Manier schön bunt malen.“ Rumms.

Und dann mischt sich auch die frühere Landeskultusministerin und Bundesbildungsministerin Annette Schavan (65) wieder ein. In einem Gastbeitrag für „Cicero online“ monierte sie, die Landes-CDU habe sich nach dem Machtverlust seit 2011 kaum weiterentwickelt.

„Sie wirkte bei manchem Thema wie aus der Zeit gefallen.“ Die CDU müsse sich breiter aufstellen und bei der Auswahl des Führungspersonals mehr Sorgfalt walten lassen. Diese Politiker müssten Menschen sein, „die Vertrauen aufbauen können, also vertrauenswürdig sind und verankert in der Bürgerschaft.“

Am kommenden Donnerstag geht es für Strobl und Co. bei der zweiten Runde der Sondierung mit den Grünen auch wieder um Vertrauen. In der Grünen-Spitze wird die Entwicklung in der CDU genau beobachtet. Die Frage heißt: Hat der CDU-Landeschef noch Prokura oder ist er schon ein „König ohne Land“?

Nach dem klaren Sieg bei der Landtagswahl haben die Grünen heute mit den Sondierungsgesprächen für eine neue Regierung begonnen.