Wenn an diesem Wochenende die Rückreisewelle aus dem Sommerurlaub anrollt, werden sich die Mülleimer und -container an den Rastplätzen entlang der Autobahnen wieder füllen. Doch nicht nur Reisebedarf wandert in die Tonne – immer häufiger finden die Entsorger Beutel mit Hausmüll und Windeln an den Straßen.

„Es ist in den letzten Jahren mehr geworden“, sagt Carsten Dehner vom Regierungspräsidium Tübingen. Seine Behörde ist für Rastplätze entlang der Autobahnen A7, A8 und A96 sowie an Teilen der B 10 zuständig – und dort sammelten Mitarbeiter und beauftragte Firmen allein im vergangenen Jahr 400 Tonnen Müll ein – Tendenz steigend. Hinzu kommen noch Eimer an Rasthöfen und Tankstellen, um die sich die Betreiber kümmern.

Woher die Müllschwemme kommt? „Immer mehr Kommunen berechnen tatsächlich anfallende Müllmengen. Da scheinen sich einige Leute Extragebühren zu sparen“, vermutet Dehner. So wälzen die Müllsünder die Entsorgungskosten auf die Allgemeinheit ab – über das Regierungspräsidium zahlt am Ende der Steuerzahler die Entsorgung.