Mit einem lauten Knall ist am Montag in Bruchsal ein selbstgebastelter Sprengsatz explodiert. Dabei wurde ein Mülleimer an einer Mehrzweckhalle im Stadtteil Untergrombach zerstört, wie die Polizei mitteilte. Der Sprengsatz war in dem Müllbehälter abgelegt worden, verletzt worden sei niemand. Der Tatort wurde abgesperrt, ein Spürhund der Polizei fand in der Gegend keinen weiteren Sprengstoffe. Über weitere Schäden und Hintergründe der Tat lagen zunächst noch keine Erkenntnisse vor, wie es weiter hieß. Die Polizei hofft auf erste Ergebnisse im Laufe der Woche.

Mitteilung der Polizei