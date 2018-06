Mössingen (dpa/lsw) - 80 Jahre nach einem bundesweit einzigartigen Generalstreik in Mössingen (Kreis Tübingen) gegen Hitlers Machtergreifung werden die Ereignisse zum Stoff fürs Theater. An diesem Samstag zeigt das Theater Lindenhof die Premiere von „Ein Dorf im Widerstand“. 150 Schauspieler, Bürger und Schüler aus der Stadt werden auf der Bühne stehen. „Dass so viele Leute mitspielen, Profis und Laien zusammen, und dass es sich um einen lokalen Stoff handelt, die Mössinger also ihre eigene Geschichte spielen, das ist schon sehr besonders“, sagt Autor und Dramaturg Franz Xaver Ott am Montag.

800 Menschen waren in Mössingen am 31. Januar 1933 dem Aufruf zum Generalstreik gegen die Ernennung Hitlers zum Reichskanzler gefolgt. Mössingen war damit die einzige Stadt in Deutschland, die einem Aufruf der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD) folgte.

Theaterstück