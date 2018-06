Baden-Baden (dpa/lsw) - Zum zehnjährigen Bestehen zeigt das Museum Frieder Burda die Highlights aus seiner Sammlung: Von diesem Samstag an sind im Baden-Badener Museum des Mäzens und in der benachbarten Staatlichen Kunsthalle rund 100 Werke zu sehen - vom Expressionismus bis zur Gegenwartskunst. Prominent vertreten ist vor allem Gerhard Richter. Frieder Burda hat in seiner Sammlung rund 40 Arbeiten des teuersten lebenden deutschen Malers. Von ihm werden Bilder aus allen Schaffensperioden gezeigt. Die bis zum 26. Oktober dauernde Jubiläumsschau präsentiert aber auch sehenswerte Arbeiten der deutschen Expressionisten, des späten Picasso oder von Gegenwartskünstlern wie Georg Baselitz, Arnulf Rainer oder Sigmar Polke.

