Deutschlands einzige männliche Lottofee, Ex-Regio-TV-Moderator Chris Fleischhauer, ist in Stuttgart geblitzt worden - und das nach eigener Ansicht sehr unvorteilhaft. „Der Blitzer hat mich so erschreckt, dass ich auf dem Beweis-Foto wie ein Eichhörnchen auf Drogen aussehe“, sagte der 35-Jährige.

„Passiert ist es auf dem Weg vom Fitnessstudio in mein Bekleidungsgeschäft.“ Er sei in einer Tempo-30-Zone sechs Stundenkilometer zu schnell gewesen. Fleischhauer moderiert seit Juli 2013 als erster Mann in Deutschland die Ziehung der Lottozahlen live im Internet. Im Interview mit der Schwäbischen Zeitung spricht er über die teilweise heftigen Reaktionen auf seine neue Sendung.

