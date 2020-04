Weil sie mit fast drei Kilogramm Amphetamin und weiteren Betäubungsmitteln im Rhein-Neckar-Kreis erwischt wurden, sind zwei Männer in Haft gekommen. Es liege der Verdacht vor, dass die beiden 27 und 28 Jahre alten Männer mit dem Rauschmittel handelten, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Beiden wurden am Dienstag auf der Autobahn 6 bei St. Leon-Rot von der Polizei kontrolliert. Dabei befanden sich neben Amphetamin auch 50 Gramm Crystal Meth und 50 Gramm Ecstasy in ihrem Besitz.

Mitteilung der Polizei