Zwei Männer haben in einer S-Bahn im Kreis Esslingen eine schwangere Frau angegriffen und ihr unter anderem in den Bauch geschlagen. Die Frau war in der Nähe von Wendlingen am Neckar mit den beiden Unbekannten in Streit geraten, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte. Die Männer schubsten und schlugen daraufhin die Schwangere und verließen im nächsten Ort den Zug. Die Frau wies laut Polizei äußerlich keine Verletzungen auf, kam zur Untersuchung ihres ungeborenen Kindes jedoch ins Krankenhaus. Ob sich während des Vorfalls am Montagmorgen noch andere Menschen in der Bahn befanden, war zunächst nicht bekannt.

Mitteilung der Polizei