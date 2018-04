Mädchen wird von Auto mitgeschleift und schwer verletzt

Eine Autofahrerin hat in Abtsgmünd (Ostalbkreis) zwei in einer Hofeinfahrt sitzende Mädchen übersehen und mit ihrem Wagen erfasst. Eine Zehnjährige rutschte unter das Auto, wurde mehrere Meter weit mitgeschleift und schwer verletzt. Ihre gleichaltrige Freundin konnte noch rechtzeitig aufspringen und kam mit leichten Verletzungen davon. Nach Polizeiangaben vom Donnerstag hatte die 31 Jahre alte Fahrerin die Kinder am Mittwoch nicht in der Einfahrt zwischen zwei Gebäuden bemerkt.

