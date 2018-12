Ein 14 Jahre altes Mädchen ist am Dienstag auf einem Zebrastreifen in Stuttgart angefahren und schwer verletzt worden. Die Jugendliche hatte am Morgen eine Straße im Stadtteil Bad Cannstatt überqueren wollen, wie die Polizei mitteilte. Ein 36 Jahre alter Mann erfasste sie mit seinem Auto und schleuderte sie zu Boden. Rettungskräfte brachten das Mädchen in ein Krankenhaus.

