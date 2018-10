Mädchen in Freizeitbad belästigt: 17-Jähriger festgenommen

Ein zwölf Jahre altes Mädchen soll am Samstag in einem Freizeitbad in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) auf einer Wasserrutsche von einem 17-Jährigen sexuell belästigt worden sein. Der Jugendliche habe das Mädchen im Intimbereich berührt, berichtete ein Polizeisprecher am Montag. Nachdem sich das Kind der Mutter anvertraut und die Badeaufsicht verständigt habe, sei der junge Mann festgehalten worden, bis die Polizei eintraf. Er wurde wegen des Verdachts einer Sexualstraftat vorläufig festgenommen und nach der Feststellung seiner Identität in die Obhut eines Betreuers übergeben.