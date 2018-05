Mädchen bei Unfall mit Spielzeug-Traktor schwer verletzt

Eine 14-Jährige hat sich mit ihrem Spielzeug-Traktor im Kreis Biberach überschlagen und dabei schwer verletzt. Das Mädchen war auf einer abschüssigen Straße in Burgrieden gefahren und dabei gestürzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ein Rettungshubschrauber brachte die Verletzte in eine Kinderklinik. Bei der Polizei in Laupheim war nach dem Unfall am Mittwoch zunächst eine missverständliche Meldung eingegangen: Eine junge Frau sei in Burgrieden mit einem Traktor verunglückt, hieß es. Das Gefährt habe sich überschlagen und die Fahrerin getroffen. Dass es sich um ein Spielzeug-Gefährt handelte, wurde den Einsatzkräften erst am Unfallort klar.

