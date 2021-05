Lungenembolie durch Verhütungspille? Berufungsverfahren

In ganz Baden-Württemberg beginnen am 4. Mai die Abiturprüfungen unter Corona-Bedingungen. Nur nicht in Bad Waldsee: Erstmals in der 50-jährigen Geschichte des Döchtbühlgymnasiums wird es in einem Schuljahr keinen Abi-Jahrgang geben.

Grund für diese Zäsur ist der von vielen Schülern, Eltern und Lehrkräften herbeigesehnte Wechsel vom achtjährigen Gymnasium (G8) zum „G9-Gymnasium im Landkreis“, wie die Schule für sich wirbt. Angesichts der Pandemie ist der Zeitpunkt für diese Umstellung aber „nicht der schlechteste“, wie Schulleiter ...