Ein ausgedienter Luftballon hat an einem Campingplatz im Hochschwarzwald für reichlich Aufregung gesorgt. Nach Angaben der Polizei vom Donnerstag meldeten Campinggäste am Mittwochnachmittag einen Gleitschirm in den Baumwipfeln eines angrenzenden Waldstücks bei Lenzkirch. „Aufgrund der doch sehr konkreten Aussagen der Mitteiler rückte ein Großaufgebot an Rettungskräfte zu dem angegebenen Bereich“, hieß es. Auch ein Hubschrauber flog zu der vermeintlichen Rettung an. Anstelle eines hilfsbedürftigen Freizeitsportlers fanden die Retter jedoch lediglich einen luftleeren Luftballon im Baum vor. Das Spielzeug hatte sich laut Polizei zwischen den Ästen verfangen.