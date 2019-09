Die MHP Riesen Ludwigsburg peilen kurz vor dem Start in die neue Saison der Basketball-Bundesliga die Rückkehr ins internationale Geschäft an. Das Team von Trainer John Patrick startet am Mittwochabend (19.00 Uhr) bei Syntainics MBC Weißenfels in die Spielzeit. Vergangene Saison hatten die Ludwigsburger erstmals nach fünf Jahren die Play-offs verpasst.

„Mein Traum ist es aber, uns wieder für einen internationalen Wettbewerb zu qualifizieren“, sagte Patrick im Interview der „Stuttgarter Zeitung“ und „Stuttgarter Nachrichten“ (Dienstag). „Wir können uns jetzt auf die Liga konzentrieren - und wer weiß, vielleicht tut uns ein Jahr Pause da gut.“

Die Riesen gehen als Favorit, aber auch mit einer fast rundum erneuerten Mannschaft in die Partie in Weißenfels. Patrick setzt nun verstärkt auf junge Spieler. „Wir hatten ein bisschen Probleme mit älteren Spielern, die ihre eigene Meinung hatten und mehr an ihrer Statistik interessiert waren als an der Mannschaft“, begründete er. Im neuen Kader fehle es nun vielleicht etwas an Erfahrung. „Aber sicher nicht an Energie und Enthusiasmus.“

