Ludwigsburgs Basketballer verpflichten Guard Tre Demps

Basketball-Vizemeister MHP Riesen Ludwigsburg kommt bei seinen Planungen für die kommende Saison voran. Einen Tag nach der Verpflichtung des US-Amerikaner Barry Brown junior gab der Bundesligist am Donnerstag dessen Landsmann Delano Jerome Demps III, auch Tre Demps genannt, als weiteren Neuzugang bekannt. Der 27 Jahre alt Guard wechselt von San Severo in Italien nach Ludwigsburg und erhielt einen Vertrag für ein Jahr. Zamal Nixon, der beim Finalturnier der Bundesliga in München für Ludwigsburg spielte, wird den Verein dagegen wieder verlassen.

