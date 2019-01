Den Basketballern der MHP Riesen Ludwigsburg droht bereits in der Gruppenphase der Champions League das Aus. Der Bundesligist verlor am Dienstag besonders aufgrund einer schwachen Leistung in der Defensive gegen den lettischen Club BK Ventspils mit 81:99 (33:38) und ist in der Gruppe A mit drei Siegen aus zwölf Spielen weiterhin Tabellenletzter. Gewinnt der Tabellenvierte Nischni Nowgorod am Abend bei Le Mans Basket, ist das Scheitern der Ludwigsburger, die in der vergangenen Saison noch im Final Four standen, besiegelt. Nur die besten vier Mannschaften der Achtergruppe erreichen das Achtelfinale. Bester Werfer der MHP Riesen gegen Ventspils war Kelan Martin mit 20 Punkten.

